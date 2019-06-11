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İkinci yarıda istihdam atağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası başlatılan istihdam seferberliği kapsamında mart-nisanda istihdam edilenlerin sayısı 520 bini geçti.

11 Haziran 2019 Salı 12:18
İkinci yarıda istihdam atağı

 Akit  Ekonomi 

Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden olan istihdam konusunda geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan seferberlik kapsamında, mart-nisanda istihdam edilenlerin sayısı 520 bini aştı. İşsizlikle ilgili en kötü rakamların geride kaldığı bu ayların ardından yılın ikinci yarısında kamu ve özel sektörde memur ve işçi alımları ardı ardına gelecek. Müracaatların devam ettiği birçok sektör ekonominin canlanmasında rol oynayacak. İŞKUR üzerinden 70 bine yakın alım yapılacak. Kamudaki istihdam sayısı ise 60 bini aşacak.

İŞKUR yine başrolde

İşçi ve işverenin ortak buluşma noktası olan İŞKUR, bu yıl da istihdamda lokomotif rol oynuyor. Kuruma verilen ilan sayısı 60 bini aştı. Bunun yaklaşık 10 bini vasıfsız elemanlardan oluşuyor. Hizmet sektörü başta olmak üzere gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını kapsayan platformda işsizler de takip içerisinde. iskur. gov.tr adresine kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapan işsizler arzu ettiklerinde sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor.

Meslek sahibi yapıyor

İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için, ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenenlere günlük 77 lira da veriliyor. İŞKUR’un düzenlediği kurslar, eğitim programlarıyla geçen yıl 150 bini bulan açık iş sayısı da 40 bine düştü.

Başı çeken sektörler

Açık işte, turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor. Güzellik hizmeti, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR’a kayıtlı 1 milyona yakın işyerinde 10 milyonun üzerindeki çalışanın yarısı imalat, ticaret sektöründe çalışıyor.

İş arayanların uğrak siteleri

İşçi-işveren arasındaki en büyük aracı kurum, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) olarak biliniyor. Bunun yanı sıra yenibiris.com, eleman.net, kariyer.net, babuda.com.tr, secretcv.com gibi siteler de iş arayanların tercih ettiği siteler arasında yer alıyor.

İkiye katladı

Son verilere göre 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi. İşverene ilave teşvik sağlayan seferberliğin açıklandığı marttan bu yana istihdam sayısı yılbaşına göre ikiye katlandı. Çalışma ve İş Kurumu’nun illerde başlattığı teşvikler ve İŞKUR uygulamalarının anlatıldığı tanıtım kampanyalarıyla sayının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30’a yakın artış gösterdi.

TÜBİTAK 5 personel alacak

TÜBİTAK Ulusal Meteoroloji Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 4’ü koruma memuru, 1’i şoför olmak üzere 5 personel istihdam edilecek. Müracaatlar, 14 Haziran’a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfasından (https://esube.iskur.gov.tr) yapılabilecek.

Birçok gencin hayali THY’li olmak

Günden güne büyüyen ailesiyle öne çıkan Türk Hava Yolları da istihdam atağına girdi. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının artacağı havalimanında yer alan büyük ve küçük ölçekli mağazaların ilanları dikkat çekiyor. Özellikle satış danışmanlarıyla ilgili alım ilanlarında artışlar yaşanıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bünyelerine katılacak olan çalışanlarla beraber bu yıl toplamda 10 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi. İlker Aycı, “Şu ana kadar sene başında hedeflediğimiz rakam olan 8 bin 430 istihdamın içinde yaklaşık 4 bin 400’ünü ilk beş ayda zaten gerçekleştirdik. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak” mesajını verdi.

Teşvikler iştahı kabarttı

Hükümetin devam ettirdiği her ilave işçi alan işverene ücret desteği, SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği, önce işbaşı eğitimi sonra istihdam teşviki işverenlerin iştahını artırdı.  1 yıl boyunca bir işçi başına işverene 19 bin 419 TL ödenirken, 12 ay süreyle çalışan sayısı 500’e kadar olan işverenlere aylık kişi başına 150 lira veriliyor. 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık kişi başına 101 lira destek sağlanıyor. Kalkınmada öncelikli 51 il ve 2 ilçede sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 6 puan daha destek veriliyor. Aylık kişi başına destek miktarı 281 ila 1.113 TL arasında değişiyor. İşverenler Aralık 2020’ye kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyor. SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için 8 aya kadar mesleki kurslar düzenleniyor. Kursiyerlerin ücret ve sigortalarını devlet veriyor. Kursiyerlere 8 ay boyunca aylık 2.021 TL ödeniyor.

Hangi kurumlara kaç kişi alınacak

-Kamuya 81 bin memur daha

-İçişleri Bakanlığı 10 bin

-Sağlık Bakanlığı 29.600

-Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin

-Adalet Bakanlığı 11 Bin 78

-Ulaştırma Bakanlığı 5 bin

-Tarım Bakanlığı 5 bin

-Gençlik Spor Bakanlığı bin

-Ocak:  85 bin

-Şubat: 95 bin

-Mart: 123 bin

-Nisan: 125 bin

-Mayıs:168 bin

(İŞKUR aracılığı ile işe yerleşenlerin aylık dağılımı)

İçişleri Bakanlığı’na 10 bin polis

Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alınacak. 24. Dönem POMEM polis alımı sonrasında 25. Dönem POMEM polis alımı için de müjde verildi. 18 bin polis ve bekçi alımı için 580 bin kişinin başvuruda bulunduğunu dile getiren Bakan Soylu, kadın özel harekat alımı için adaylara polislik sınavlarını işaret ederken şart konulan KPSS puanın ise 65’e düşürülebileceğini kaydetti. Bakan Soylu 25. dönem polis alımına ilişkin ilan tarihinin ise Ağustos ya da Eylül olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’na 30 bin sağlık personeli

2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek.  Bu aydan itibaren ilk personel alımlarının gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarım Bakanlığı’na 5 bin orman elemanı

Sene sonuna kadar sürecek olan alımlarda 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisine ihtiyaç var.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan PTT’ye 5 bin istihdam

Yatırımları ile öne çıkan PTT’nin farklı statüdeki kadrolarında istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alınacak. Personel alımları öncelikli olarak; PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi şeklinde sıralanıyor.

Kredi yurtlar kurumuna bin personel

Bakanlık bu aydan itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet görmek üzere bin personelin alımına başlıyor. Personelin, Türkiye genelindeki yurtlarda görev alması söz konusu.

Adalet Bakanlığı’na 11 bin adli personel

Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı alanlarda istihdam imkânı sağlanacak.

MEB’ten 20 bin öğretmen daha

Ön başvuruları 1 Nisan’da sona eren öğretmen alımlarının, sözlü sınavları Çarşamba günü başlayacak. 30 Haziran’da sona erecek düzenlenecek sınavların sonuçları 4 Temmuz’da ilan edilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:18
  1. İstanbul
  2. Türkiye ekonomisi
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. İşsizlik
  5. İŞKUR
  6. İşçi ve işveren
  7. Hizmet sektörü
  8. TC kimlik numarası
  9. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
  10. TÜBİTAK Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
  11. Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
  12. Türk Hava Yolları
  13. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
  14. SGK primi
  15. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi
  16. POMEM polis alımı
  17. 25. Dönem POMEM polis alımı
  18. KPSS
  19. Bakan Soylu
  20. Sağlık Bakanlığı
  21. İçişleri Bakanlığı
  22. PTT

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