0553 313 94 23

"İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak"

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:- "Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz"

03 Ocak 2019 Perşembe 09:57
"İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak"


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Bulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek, ikinci yarıya güzel hazırlanacaklarını ve toplayacakları puanlarla üst sıralara çıkacaklarına inandığını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç günü belli olana kadar Antalya'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:

"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum. İki hazırlık maçı planlıyoruz. Birinde oynayanlar diğerinde daha az oynayacak, süre almayan arkadaşları değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak. Bunun için kampı iyi değerlendirmek istiyoruz."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:57
  1. Balıkesir
  2. Balıkesirspor BALTOK
  3. Futbol
  4. Giray Bulak
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerleri Nablus'ta 2 Filistinliyi yaraladı
    1. İsrail askerleri Nablus'ta 2..
    2. Asya borsaları
    3. Borsa, güne düşüşle başladı
    4. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    5. Toplu fotoğraf sonrası PKK'ya ağır..
    6. 2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu?
    7. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    8. "İkinci yarıda çok daha iyi bir..
    9. "Geri ödeme listesindeki ilaç" için..
    10. Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi..
    11. e okul öğrenci girişi karne notları..
    12. Sorumlusu kimse görevden alınsın
    13. 2019 Ramazan Bayramı hangi gün?
    14. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    15. Suphi Döner kimdir?
    16. "Gelecek transfer, şampiyonluğa katkı..
    17. Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı..
    18. Ankara'da FETÖ operasyonu! 16 şüpheli...
    19. İDO, 87 ek seferle yarıyıl tatiline..
    20. Döviz kurları
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...