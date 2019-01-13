0553 313 94 23

"İkinci yarı daha zorlu geçecek"

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Sezon başında ilk 10 içinde olma hedefi belirlemiştik. Kendimize orada bir yer bulmak istiyoruz" - "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor"

13 Ocak 2019 Pazar 11:15
"İkinci yarı daha zorlu geçecek"


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sezon sonunda ilk 10 içerisinde olmayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 11. sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarı öncesi Antalya'da 10 gün süren bir hazırlık kampı gerçekleştirdi.

Kampın son gününde AA muhabirine açıklamalar yapan teknik direktör Aybaba, çalışmaların çok iyi geçtiğini söyledi.

Antalya'nın kamp yapmak için ideal bir şehir olduğunu vurgulayan Aybaba, "İkinci yarı daha zorlu geçecek. Bütün kulüpler takviye yapıyor, takımlarını yeniliyor, onarıyor. İnşallah keyifli, futbol adına iyi şeyler olur. Sezon başında ilk 10 içinde olma hedefi belirlemiştik. Kendimize orada bir yer bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Kamp döneminde takımdan ayrılan oyuncular olduğunu, ancak henüz transfer yapamadıklarını dile getiren Aybaba, "Transferle ilgili sıkıntımız devam ediyor. Başkanımız çözmek için uğraşıyor. Eğer bir takım gelişmeler olursa, transferimiz açılır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Antrenör arkadaşların bu toplantılara katılması lazım"


Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Seminerine katıldığını anlatan Aybaba, teknik adamların futboldaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Günümüzde futbolla ilgili bilgilerin kısa sürelerde değişebildiğini vurgulayan Aybaba, "Rusya'daki son Dünya Kupası'ndan sonraki bir takım gelişmeleri takip etmek adına antrenör arkadaşların bu toplantılara katılması, katılımlarının daha çok olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:15
  1. Antalya
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. Samet Aybaba
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine jeton atmak gibi”
    1. “Kılıçdaroğlu fonu, yalan makinesine..
    2. Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona..
    3. Terör suçluları ile ilgili kritik..
    4. Özhaseki, Başkentli sanayicilerle..
    5. Binali Yıldırım'dan sabah namazı..
    6. Kayyım belediyeleri kara teslim olmuyor
    7. Elektrikli bisiklet faciası! 2 kuzen..
    8. Gazişehir Gaziantep ikinci yarıya hazır
    9. MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümüne doğru
    10. Anne ihbar etti, oğlu 15 yıl hapis..
    11. Gaziantep Basketbol'da ilk yarı..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. Fatma Aksal: Erdoğan talimatı verdi,..
    14. Haftanın tarihine bakış
    15. Fukara-Der Başkanına terör gözaltısı
    16. 3 terörist imha edildi
    17. Irak'ın kuzeyindeki Zap ile..
    18. Konut satışları Şırnak'ta arttı,..
    19. Enerji Bakanlığından flaş karar! İptal..
    20. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci..
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz
    Temel Karamollaoğlu siyaset dersi verdi: Birbirimizin düşmanı değiliz