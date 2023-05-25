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Gündem ‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap
Gündem

‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

Yeniakit Publisher
2023-05-25 13:14:00 -
‘İkinci turu kaybedersen…’ Bay bay Kemal'den istifa sorusuna cevap

Bebek katili PKK'nın desteklediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "ikinci turda kaybederse istifa edip etmeyeceği" sorusunu yanıtladı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaydığı yalanlarla vatandaşlarımızın ölümüne neden olan Oğuzhan Uğur isimli şahsın kanalında konuştu.

Kılıçdaroğlu'na "İkinci turda kaybederseniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek misiniz" sorusunu yöneltildi. Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermekle yetindi.

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