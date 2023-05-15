  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği
Gündem

İkinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği

Yeniakit Publisher
2023-05-15 17:55:00 -
İkinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayların yer aldığı oy pusulası belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

“Erdoğan birinci sırada, Kılıçdaroğlu da ikinci sırada”

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Putin'den İslam açıklaması" target="_blank">
Putin'den İslam açıklaması
Putin'den İslam açıklaması

Dünya

Putin'den İslam açıklaması


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı
Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı

Gündem

Sıfıra sıfır elde var sıfır! Davutoğlu'nun 'esselamü aleyküm' balonu patladı

CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar
CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar

Gündem

CHP'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Yandaş Nevşin'den bomba itiraflar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23