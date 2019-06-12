İkinci pilotluk için 78 günlük fırsat

Türk Hava Yolları (THY), pilot olmak isteyen gençlere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. THY’nin kendi pilotunu yetiştirdiği Uçuş Akademisi’ne üniversite mezunlarının pilot olmak için başvuruları başladı. 29 Ağustos’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı üniversite mezunlarından yoğun ilgi görüyor. İkinci pilotluk için başvuracak adayların gerekli sağlık şartlarını taşımaları ve en az ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Adaylar, şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, THY bünyesinde yer alan veya iş ortağı konumunda olan yurtiçi ve yurtdışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak.