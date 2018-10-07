İkinci ölüm sebebimiz “Beyin Kanaması”

İlla bir yere kafanızın çarpması, şiddetli bir darbe almış olmanız gerekmiyor. İnsan, hattâ namazdayken bile yığılıp kalıyor. Otopsi sonucunda “beyin kanaması” ile vefat ettiği anlaşılıyor. Türkiye'de ölüm vesileleri arasında; beyin kanaması ya da beyinde damar tıkanması sonucu oluşan beyin kanaması, kalp krizinden sonra ikinci sırada geliyor.



Aslında beyin kanamalarının sebepleri arasında en sık rastlanılanı hipertansiyona bağlı beyin içi arter kanamasıdır.



Beyin krizi sebeplerinin yüzde 70'i hipertansiyon.. Beyin enfarktüsü aniden oluşabildiği gibi bazen de birkaç saat veya birkaç gün içinde yavaş yavaş gelişebilir.

● Kalp,

● şeker hastalığı,

● damar sertliği,

● ailede beyin krizi olması,

● horlama,

● sigara ve alkol kullanma,



● yüksek kolesterol,

● hareketsizlik,

● hanımlarda menopoz,

● erkek ve 65 yaşın üzerinde olma,

● şişmanlık risk unsurları..

Sebep olan 3 gen bulundu

Amerika’dan, ilk olarak bir Türk doktorun beyin kanaması üzerinde yaptığı çalışmaların sevindirici sonucuna dair bir haber yayıldı dünyaya.. Prof. Dr. Murat Günel tarafından yapılan araştırma sayesinde, beyin kanamalarına yol açan anevrizmaya sebep olan 3 gen bulundu. Yale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Damar Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Beyin Genetiği Programı Drektörü Prof Dr. Murat Günel’in, aynı üniversiteden Dr. Richard Lifton ve Türk doktorlar Kaya Bilgüvar, Yaşar Bayrı ve Zülfikar Arlıer ile birlikte yürüttüğü 15 yıllık araştırmanın sonuçları büyük yankı uyandırdı.

3 genin tespitiyle, söz konusu hastalığın oluşum sebepleri de anlaşılmaya başlandı.

Araştırmayla, 3 genin de damarlardaki bozukluğu tamir eden kök hücreleri etkilediğinin belirlendiğini anlatan Günel, ‘’Bu genlerdeki bozukluklar, beyin damarlarının sertleşerek erken yaşlarda bile yaşlanmalarına yol açıyor. Böylece anevrizmalar zamanla patlayarak beyin kanamasına sebep oluyor’’ dedi.

Başlangıcı ve belirtileri:

● Ani baş ağrısı,



● Geçici veya kalıcı vücudun bir yarısında uyuşma,



● Karıncalanma kuvvet azalması veya kaybı,



● Bir veya iki gözde ani görme bulanması veya kaybı,



● Konuşma ve anlamada duraklamalar,



● Bilincin koordinasyonun veya denge halinin ani bozulması,



● Şiddetli sersemlik ve düşme halleri,



● Bulantı,



● Kusma,



● Ve hızlı gelişen tek taraflı felç...



Daha sonra kanamanın yeri, şiddeti, beyinde yaptığı hasara göre ya hasta kaybediliyor, ya gittikçe kötüleşen koma oluşuyor..

NE YAPMALI?

Kanı sulandırmak için bol su içilmesi ve arada kan verilmesi beyin krizini koruyor. Stres ve telâştan uzak durulmalı, yürüyüş ve egzersiz yapılmalı, yağsız dana eti, bol sebze, meyve salata, sadece bitkisel yağ ve az tuzlu yemekler tercih edilmelidir.