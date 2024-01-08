İkinci elde de pazar payı arttı! Elektrikli araç kusursuz değil

Ülkemizdeki sayıları 60 bini aşan elektrikli araçların, 2024 yılında ikinci el pazarındaki payını da önemli biçimde büyüteceği, yeni yılda satışa sunulacak yeni modellerle birlikte ikinci ele düşen elektrikli araç sayısında ciddi bir artış beklentisi olduğu belirtiliyor.

Tüketiciler bunlara dikkat etmeli!

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Şu an ortalama 3 bin 500 ikinci el elektrikli araç var. Bu sayı 2024’te rahatlıkla 10 bini geçecektir. Önemli olan belirli yaşa veya kilometreye ulaşacak bu araçlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli? Örneğin yüksek güce sahip elektriklilerde ön takım ve lastikler çok çabuk aşınıyor. Bazı bölgelerdeki yol kalitesi, çukurlar, kasisler nedeniyle alttan bataryaya bir darbe alınıp alınmadığını kontrol etmek gerekiyor. Kaza geçirmişse doğru onarılmış mı dikkatlice tespit edilmeli.” dedi.

Ciddi artış bekleniyor

Elektrikli araçların bu yıl ülkemizde daha popüler hale geleceği sektör temsilcileri tarafından öngörülürken, ikinci ele düşen elektrikli araç sayısında da ciddi bir artış bekleniyor. Ancak sayıları her geçen gün artan ikinci el elektrikli araçları satın alırken, tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir dizi unsur bulunuyor.

İkinci elde de pay yükseliyor

İkinci el araç pazarında ortalama 3 bin 500 elektrikli aracın var olduğunu hatırlatan Emre, ekspertize gelen elektrikli araç sayısında artış gördüklerini ve bu araçlara uygun teknik ekipman ile eğitim süreçlerini hızlandırdıklarını belirtirken, tüketicileri de uyardı.

Özel elektronik tespit cihazları ile elektrikli araçların kilometre tespitinin yapıldığını ve yapılan kilometreyle, ilk günden bu yana gerçekleştirilen şarjın birbirini tutup tutmadığına bakıldığını söyleyen Emre, ayrıca "Şarj ömrü tıpkı telefonlarda olduğu gibi zaman içerisinde kısalır.

Çok kilometre yapmış bir elektrikli aracın otomatikman pil sağlığı da düşer. Pilin değişiminde maliyet yüksek. Bu yüzden elektrikli araçların da ekspertiz işlemlerini önemsiyoruz. Diğer yandan elektrikli motorların soğutma sisteminde kaçaklar olması da büyük sorunlara yol açıyor, bu kaçaklara da bakılmalı.” uyarısını yaptı.

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