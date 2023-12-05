İkinci elde dalgalanma bitti! Sıfır araç normale dönüyor

Türkiye ikinci el pazarında son iki senedir yenilikçi iş modeliyle sektörün dönüşümünde rol alan Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, yıl değerlendirmesi yaparken, sektöre dair yeni yıl tahminlerini açıkladı. Çelikol’a göre, sektör özellikle yerel seçimler sonrası canlanacak ve normale dönüş yaşanacak. Sektörde alternatif ve yenilikçi modeller fark oluşturacak.

İkinci elde adet bazında 6’ncıyız

Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyeline değinen Çelikol, dünyada adet bazında 6’ncı ülke olduğumuzu, ciroda ise üçüncü olduğumuzu ifade etti. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, “ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor” dedi.

2024 sonu normalleşme beklentisi

Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade ederek, genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirtti. Çelikol, şunları söyledi: "Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”

İkinci elde durum nasıl?

İkinci el otomotiv pazarında bu yıl finansmana erişim sıkıntısı yaşandığı gözlemlendi. Piyasaya baktığımızda yılın ilk yarısında, döviz kurlarında sabitlik varken ve sıfır araca erişim zor iken ikinci el araç almak vatandaş için yatırım aracıydı. Sıfır arabaya erişimde tedarik sorunu çözüldü ve döviz kurlarındaki hareketlilik arttı. Son dönemde alınan tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçtiğimiz üç ayda ikinci el otomobil fiyatlarının TL bazında da yüzde 10 civarında düştüğünü gözlemliyoruz.