İkinci el, sıfır otomobil alanlar aman dikkat! Herkes elindekini çıkarmaya başladı: 1 ayda yüzde 8 zam! Nedeni ise şok etti

Çip krizi, döviz, enerji maliyeti derken sıfır otomobil fiyatlarına şimdi de TIR şoförü zammı geldi. Tüm dünyada büyüyen TIR şoförü eksikliğinden kaynaklanan sorun teslimatları erteletirken, açığı kapatmaya çalışan markalar, lojistik maliyetindeki artışı fiyatlara yansıtmaya başladı. Fiyatlar ise 1 ayda ortalama olarak yüzde 8 zamlandı.

Avrupa'da üretilen otomobiller, TIR şoförü bulunamadığı için limanlara indirilemiyor ya da iç dağıtımı yapılamıyor. Opel gibi birçok marka talebin güçlü olduğu Türkiye'de satış hedeflerini tutturmak için ek maliyetleri göze alarak demiryolu gibi alternatif yollardan araçları getirmeye çalışıyordu.

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, lojistik maliyetlerindeki artışın mart ayında fiyatlara yansıtıldığını belirterek, Stellantis bünyesindeki Opel, Citroen gibi markaların otomobillere mart ayında yüzde 1.5 ila yüzde 2.5 arasında zam geldiğini söyledi.

Ekonomi Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, yine aynı grup bünyesindeki Fiat’ın da mart ayına ortalama yüzde 2 zamla başladığını ifade etti. Gülan, “Bu kez yapılan zamlar kurdan değil, lojistik maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Özellikle PSA grubu markalarında lojistik kaynaklı zamlar dikkat çekiyor. Diğer yandan enerji zamları da kademeli olarak fiyatlara yansıma devam ediyor. Enerji krizi kısmen gevşese de markalar bir anda bu maliyet artışını fiyatlara yansıtamamıştı” dedi.

ÇALIŞANLARA YÜKSEK MAAŞ İLE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ TEKLİFİ

Stellantis ve Renault, sürücü eksikliği sorununu aşmak için farklı alanlardaki çalışanlarını kamyon şoförü yapmak için teşvik ediyor. Bunun için çalışanlara çeşitli eğitimler verilirken yüksek maaşlar vaadediliyor. Şirketler kendi kamyonlarını alma planları da yapıyor. mynet'in aktardığı haberde: Bazıları ise bayilerine gelip araçları fabrikadan alma çağrısı yapıyor bilgisi aktarıldı.

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OTOMOBİLE 1 AYDA YÜZDE 8 ZAM

Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre son bir ayda otomobil fiyatları ortalama yüzde 8 arttı. Türkiye’de satışlardan en fazla payı alan A, B ve C segmentlerinde ise son bir ayda fiyatlardaki artış oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti.

TIR ŞOFÖRLERİNİN ÇOĞU UKRAYNALI

Dünyada TIR şoförlüğüne ilginin giderek azalması lojistikte yeni bir krizi tetiklemişti. Özellikle pandemi döneminde sürücü eksikliği nedeniyle sevkiyatlar büyük oranda azalmıştı. Avrupa’da ise Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bu sorun daha da büyüdü. Çünkü bu pazarda çalışan TIR sürücülerinin çoğu Ukraynalıydı. Bu durum çip krizini büyük oranda aşan ve üretimi hızlandıran otomotivcileri yeni bir krizle karşı karşıya bırakmıştı.

İŞTE 500 BİN TL’NİN ALTINDAKİ OTOMOBİLLER (OCAK-ŞUBAT-MART 2023 GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 TL - 474.400 TL - 474.400 TL

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 TL - 391.900 TL - 392.900 TL

Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 425.900 TL - 440.900 TL - 450.900 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 TL - 453.900 TL - 466.900 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 344.000 TL - 359.000 TL - 370.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 365.000 TL- 381.000 TL - 392.400 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 377.000 TL - 419.000 TL - 432.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk AMT - 420.000 TL - 450.000 TL - 464.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 TL - 453.000 TL - 466.500 TL

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