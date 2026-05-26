Festivalde dehşet anları! Kontrolden çıkan at kalabalığın arasına daldı
Japonya’nın Fukuşima eyaletinde düzenlenen geleneksel Soma Nomaoi Festivali’nde kontrolden çıkan bir at, izleyicilerin arasına daldı. Olayda 6 kışı yaralandı.
Japonya’nın Fukuşima eyaletine bağlı Minamisoma kentinde geçtiğimiz pazar günü düzenlenen festivalde bir at kontrolden çıktı. Her yıl düzenlenen geleneksel Soma Nomaoi Festivali kapsamında 1,2 kilometrelik bir parkurda koşan ve sırtlarında zırhlı savaşçılar bulunan atlardan biri kontrolden çıkarak kalabalığın arasında daldı. Olayda 6 kişi yaralandı.