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Otomotiv “İkinci el satışları en az yüzde 10 artar”
Otomotiv

“İkinci el satışları en az yüzde 10 artar”

İkinci el otomobil pazarı, 2020 yılını bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir artış göstererek 8 milyon adetin üzerinde kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:40:00 -
“İkinci el satışları en az yüzde 10 artar”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Mart ayında etkisini gösteren salgın ile birlikte piyasa neredeyse durma noktasına geldiğini, sonrasında kur ve devam eden fiyat yükselişleri ile beraber, talep ve satışlarda patlama yaşandığını belirtti. Ülgür, 2021 ile ilgili öngörülerini de şu şekilde açıkladı: “Ocak ayında Aralık ayına göre daha hareketli bir pazar yaşanıyor ve bu artarak devam ediyor. Mart ayı itibariyle de piyasanın normale dönmesini bekliyoruz. Salgınla birlikte bireysel araç kullanımına yönelim arttı ve bu, araç satın alma talebini daha da tetikleyecek ve normalleşmeye başlayacağımız dönem ile birlikte piyasa tekrar dinamik ritmini bulacaktır. 2021 yılını geçen yıla göre yine en az yüzde 10’luk bir artışla yaklaşık 9 milyon adet satış ile kapatacaktır.” Ülgür, tüketicilere de seslenerek, pazarda hareketliliğin de başladığı bu dönemin, fiyatlar ve araç çeşitliliği açısından avantajlar sunduğunu ve bunun satın alma için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini de kaydetti.

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