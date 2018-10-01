İkinci el otoya ÖTV ayarı

Otomotiv sektörünü canlandırmayı amaçlayan ÖTV matrah limitlerinde yapılan düzenleme, yeni araç alıcılarına 17 bin liraya kadar avantaj sağlarken; ikinci el araç sahibi olmak isteyenler, fiyat kırarak daha uygun bütçeyle alım fırsatını elde etti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahı düzenlemesinin otomobil sektörünü olumlu etkileyeceğini belirterek, hurda teşviki düzenlemesi ve diğer iyileştirmelerin otomobil satışlarını hızlandıracağını söyledi. Erkoç, “Bu indirim sektör oyuncuları ve tüketiciler için sevindirici bir gelişme olurken satışlara direkt etki edecek ve tahminimiz bir ay içerisinde ikinci ele de yansıması olacaktır. Düzenleme ile fiyatlar düşecek ama satışlara etkisi çok kısa ve geçici bir etki olacak diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.