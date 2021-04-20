İkinci el otomobile talep sürüyor

Mart ayında online pazarda en fazla dizel otomobiller tercih edildi. İkinci el online oto pazarında martta 387 elektrikli ve 53 adet de hibrit otomobil satıldı. Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu. Renault, 23 bin 953 satışla ikinci ve Ford da 19 bin 242 satışla üçüncü sırada yer aldı. Bunları 18 bin 457 adetle Fiat, 9 bin 523 adetle Opel, 9 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 9 bin 161’le Hyundai, 8 bin 746 ile BMW, 7 bin 152 adetle Peugeot ve 6 bin 623 adetle de Audi izledi. Audi böylece ilk kez ilk 10’a girmiş oldu. Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 78’ini oluşturdu.