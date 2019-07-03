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İkinci el otomobile talep arttı

30 Haziran'da ÖTV teşvikinin sona ermesiyle birlikte ikinci el otomobil satışlarında artış yaşandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
İkinci el otomobile talep arttı

ÖTV teşvikinin uzatılmaması ikinci el araç pazarına olumlu yansıdı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el otomobil fiyatlarında, ÖTV teşvikinin uzamamasının etkisi olarak ilk günde ortalama yüzde 2 artış yaşandığını söyledi.

Pazar hızlı reaksiyon verdi

30 Haziran 2019’da son bulan ÖTV teşvikiyle birlikte ikinci el otomobil satış fiyatlarında artış yaşandığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Bir süredir gündemde olan ÖTV teşvikinin uzamamasına ikinci el pazarı hızlı reaksiyon verdi. Türkiye’nin ilk online açık artırma araç satış platformu olan ikinciyeni.com’da, sadece Pazartesi günü açık artırmadaki araçlarımız yaklaşık 5.000 adet teklif aldı. ÖTV indiriminin kalkmasının ardından sadece ilk günde fiyatlar yüzde 2 oranında yükseldi.

Yüzde 10’luk artış

Temmuz ayı içerisinde ÖTV artışından kaynaklı sıfır araç liste fiyatlarında olması beklenen ortalama yüzde 10‘luk artışın etkisi ile ikinci el otomobil fiyatlarının kısa zamanda yüzde 5’in üzerinde artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle ikinci el otomobil almak isteyenler için bu geçiş döneminin bir fırsat olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
  1. ÖTV teşviki
  2. ikinci el araç pazarı
  3. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız
  4. ikinci el otomobil
  5. ikinci el otomobil fiyatları

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