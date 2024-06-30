İkinci el otomobil satışlarında düşüş devam ediyor! Bakın yüzde kaç geriledi

Otomobil satışlarında düşüş devam ediyor. Türkiye'de 2024 Mayıs ayında 2'nci el otomobil satışları yüzde 20,62 geriledi.

Oto galericilerine göre bu düşüşün farklı nedenleri var. Ticaret Bakanlığı'nın 6+6 uygulaması sonrasında da fiyatlar düşerken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç araç alacaklar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Erkoç, "Araç almanın tam zamanı. Fiyatlar çok uygun." dedi, fiyatlardaki düşüşlerin 2025'e sarkabileceğini söyledi.

SATIŞLAR YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Türkiye'de 2024 Mayıs ayında 2'nci el otomobil satışları yüzde 20,62 geriledi. TÜİK verilerine göre; 2023’ün mayıs ayında 741 bin 828 olan 2'inci el otomobil satışı, bu yılın aynı ayında yüzde 20,62 düşüşle 588 bin 886 adet oldu. 2'nci elde tüm taşıtların toplam satışı da aynı dönemde 1 milyon 104 bin 572'den, 920 bin 604'e düştü. Otobüs ve motosiklet satışlarında mayıs ayında bir miktar atış olurken; diğer tüm motorlu kara taşıtları satışlarında azalma görüldü. Buna göre; 15 bin 468 minibüs, 4 bin 259 otobüs, 142 bin 796 kamyonet, 18 bin 607 kamyon, 120 bin 420 motosiklet, 1830 özel amaçlı taşıt ve 28 bin 338 traktör satıldı.

ARAÇ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! ŞİMDİ TAM ZAMANI

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Araç alacak vatandaşlar piyasanın durgunluğundan faydalansın. İkinci el satışları tamamen durma noktasına geldi. Bankaların faiz oranlarını yükseltilip kredilendirmeleri düşürmeleri dolayı ikinci elde araç alma işi durağan hale geldi.Araç almanın tam zamanı. Fiyatlar çok uygun." yorumunu yaptı.

İkinci el araç satışlarında yaprak kıpırdamıyor. Oto galericilerine göre bu düşüşün farklı nedenleri var. Show Haber'e konuşan oto galeri sahibi Burak Maden,"Fiyatları düşürüyoruz. Ona rağmen yine de alan yok. 700 bin TL ve 900 bin TL fiyat bandında araçlar daha çok talep görüyor" bilgisini paylaştı.

6 AY 6 BİN KM UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı'nın 6+6 uygulaması uzatıldı. Araçlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirmişti. Sıfır araç alındıktan sonra kilometresi 6 bini geçmeden ve 6 ay dolmadan satışı yapılamıyordu. Uygulama 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı. Bakanlığın kararı da fiyat düşüşlerinde etkili oldu.

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Otomotiv sektör temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu, "Gerçekten ihtiyacı olan kişiler araç alıyor ve böylelikle rant kapısı kapanmış oldu" dedi. ATV'ye konuşan Otocenter Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, "6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildikten sonra sıfır araç alınarak plaka takılıp fahiş fiyata satılmasının önüne geçildi. Araçlar bulunabilir hale geldi. Sıfır araçların üzerine fiyat ekleyerek satmak gibi art niyetli girişimlerin de önüne geçilmiş oldu" dedi.