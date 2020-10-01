İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor

Afyonkarahisar’da kurulan otomobil pazarında fiyatların yüksek olması hem alıcıları hem de satıcıları isyan ettirdi. Pazarda satışların durgun olduğunu belirten oto esnafı 25 yaşındaki araçlar 60 bin lira değer biçildiğini ifade etti.

İkinci el araçların fiyatları yükselmeye devam ederken, araba pazarlarında ise müşteriler sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Pazarda, daha çok düşük modelli araçlar ön plana çıkıyor. 25 yaşındaki araçlara 55-60 bin liraya kadar fiyat istendiği pazarda satıcılar sattıkları arabanın yerine yenisini alamadıkları ve her geçen gün fiyatların arttığını belirttiler.

25 yaşında komple boyalı bir araç için pazarlık yapan bir alıcı, 60 bin lira istenen arabaya 55 bin lira vererek aldı. Araba fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten araba alıcısı, piyasanın durgun olduğunu ve düzgün araba bulunamadığını dile getirdi.

"Sattığın fiyata yeniden araç alamıyorsun"

Araba satıcısı Mehmet Kumartaş ise sattıkları aracın yerine yenisini alamadıklarını belirterek böyle devam ederse araba fiyatlarının daha da artacağını söyledi. Otomobil üretiminin durmasının ve sıfır araçların ÖTV’lerinin yüksek olmasının ikinci el araç fiyatlarını yüksek hale getirdiğini kaydeden Kumartaş, bu durumun alım satımı ciddi manada etkilediğini ifade etti.

"Araba fiyatlarının yüksek olması satışlarımızı da etkiliyor. Araba fiyatları normal olsa satışlarımız güzel olacak" diyen Kumartaş, sattıkları fiyata yeni araç alamadıklarını aktardı.

Koronavirüs salgını sürecinin satışlarını bir hayli etkilediğini ve araç bulmakta zorlandıklarını belirten Kumartaş, "İkinci el şuanda sıfırdan değerli oldu" dedi.

Vergi ödemeden yakınlarının üzerinden araba alıp satanların piyasayı yükselttiğini belirten bir başka galerici ise, satış yapamadıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Diyorlar ki ikinci el araçları galericiler yükseltiyor. Biz vergimizi ödüyoruz, işimizi takip ediyoruz, adam akıllı iş yapmaya çalışıyoruz. Burada vatandaş bindiği dandik arabaya 30-40 bin lira para söylüyor kimse onu hesaba almıyor. Milletin kendi bindiği araba kıymetli, esnafın alıp-sattığı araba noksan yani. Şu piyasada araba satanların yüzde 60’ı vergiden kaçırıp üç tane annesinin, üç tane babasının, üç tane dedesinin üzerine araba alıp satan kişiler. Bu piyasayı biz yükseltmiyoruz ki onlar yükseltiyor"