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Otomotiv İkinci el otomobil fiyatları daha fazla düşer mi? Sektör uzmanı isimden yanıt geldi
Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları daha fazla düşer mi? Sektör uzmanı isimden yanıt geldi

2020'nin sonlarına doğru bir miktar geri çekilme yaşanan 2. el otomobil fiyatları daha fazla düşer mi? 2. el araç piyasasında son durum ne? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, merak edilen sorulara yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 11:54:00 -
İkinci el otomobil fiyatları daha fazla düşer mi? Sektör uzmanı isimden yanıt geldi

2. el araç fiyatları koronavirüs ve artan dolar kuru baskısıyla son 5 yılın zirvesine çıktı. İkinci el araba piyasasındaki son gelişmeleri Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç değerlendirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörü bitirme noktasına getirirken bu durumdan ikinci el araba piyasası da etkilendi. Markalar bantlardan yeni araba indiremeyince ikinci el arabalara olan rağbet arttı. Talep karşısında ikinci el araç fiyatları yükselişe geçti. Son verilere göre ikinci el araç piyasasında durgunluk başlarken gelişmeleri MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç anlattı.

Anadolu Ajansı’nın ikinci el araba ile ilgili sorularını yanıtlayan MASFED Başkanı Erkoç İkinci el araba ne zaman alınır? İkinci el araba fiyatları düşer mi gibi sorulara cevap verdi.

İkinci el araç almanın tam zamanı

Son yaşanan durgunlukla beraber ikinci el araba fiyatlarının 15'e kadar düştüğünü belirten Erkoç " Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız." dedi. Erkoç ayrıca 2020 yılındaki koronavirüs ve artan dolar kuru gibi bir çok olumsuzluklara rağmen ikinci el araba piyasasının büyüdüğünü ifade etti.

İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el araba fiyatlarında düşüşü ne zaman göreceğimiz ile ilgilide tahminlerini ifade eden Erkoç “Aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibarıyla bekleyen alıcılar da harekete geçecek, talebin artması araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır." diye konuştu.

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Yorumlar

Kazım

Devlet bu işin içindemi dışındamı ?düğme kimin elinde mühendis kim kimin eli kimin cebinde. At kim it kim nallayan kim izler kimin kim doğru kim sehtekar figüranlar yönetmenler mağdurlar kim tepişen fillermi yoksa ezilenler toprak mı algımı olgunu oyunmu
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Hayri

Bu ile meşgul galerici, oda,dernek,alsatçı vs her ne haltlarsa birbirinize alın alın satın maksat ticaret olsun boş durmayın. Tüketici olarak biz den bu kadar. Hala araçların çoğu 3 katı zamlı. Bu devran böyle devam eder sanmayın fırsatçılarrrrrrrrrrr.
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