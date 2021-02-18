  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar değişti
Otomotiv

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar değişti

İkinci el araç piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik, son aylarda yavaşladı. İkinci el araç satıcıları, fiyatların düştüğünü alım için uygun zaman olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:40:00 -
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar değişti

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı.

Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu.

Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı. Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler, son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler.

Galerici Egemen Kurtçu (37), fiyatlarda yüzde 14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, “Otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları” diye konuştu.

Satış danışmanı Mustafa Bal (25) da "Aralık ve ocak ayında yüzde 5-10 arası düşme yaşandı" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz
Dünya

ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz

Rusya, ABD’nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz
Gündem

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamal..
Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?
Aktüel

Muvazzaf nedir? Muvazzaf subay ne anlama gelir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağının açıklanmasının ardından muvazzaf kelimesine dair birç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay