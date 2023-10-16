İkinci el oto satışı durdu mu? Araç fiyatları ucuzlar mı?

Bakanlığın aldığı kararların ardından ikinci el otomotiv pazarında da yeni bir tablo ortaya çıkmış görünüyor.. Yıl başında satılan her 10 araçtan 4’ü 1-6 yaş aralığındayken, Eylül ayında bu sayı 7’ye ulaştı. Yüzde 12 ile 15 arasında ortalama fiyat düşüşünün tüketiciyi daha yeni araçlara yönelttiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Bakanlığın izlediği politikanın tüketiciyi rahatlattığını görüyoruz.

İkinci el araçta köpük gitti, tüketicinin önü açıldı. Artık fiyatlardaki artış ancak enflasyon oranında yaşanacaktır. Piyasadaki durgunluk ise devam ediyor. Ortalama 45 ile 55 gün olan araç satış süreleri sene sonuna doğru 60-65 günlere çıkacaktır diye öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Fiyatlar hangi seviyelere gider?

Araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez tüketici nezdinde kabul görecek seviyede düşüş yaşanırken, fiyatlar Haziran ayı seviyelerine geriledi. Öte yandan araç fiyatlarında yaşanan ortalama yüzde 12-15 arasındaki düşüşle 1-6 yaş aralığındaki otomobillere olan talep tekrar yükseldi.

Salgından bu yana ikinci el araç sektöründe yaşanan manipülasyonların önemli derecede sona erdiğini belirten Karakaş, “Bakanlığın almış olduğu aksiyonların sahada karşılık bulduğunu ve otomobil fiyatlarındaki manipülasyonların geride kaldığını görüyoruz. İkinci el araç fiyatlarında artık köpük kalmadı, nihai tüketicinin, otomobile ihtiyacı olanların önü açılmış oldu. Otomobilin yatırım aracı, bir emtia olarak kullanılması durumu da son buldu.” dedi.

Pazar durgun mu?

Araç fiyatlarında ortaya çıkabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşların endişe duymaması gerektiğini de ifade eden Karakaş, “Manipülatif ve suni biçimde ikinci el araç fiyatlarında artışlarla artık karşılaşmayacağımızı öngörüyoruz. Artışlar enflasyonla doğru orantılı biçimde olacaktır. Diğer tarafta kredi kısıtlamaları ve yüksek faizin etkisiyle pazardaki durgun pozisyon yerini koruyor. 45-55 gün olan ortalama satış günü önümüzdeki aylarda 60-65 günlere çıkacaktır.” dedi.

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