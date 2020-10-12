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Otomotiv İkinci el online oto pazarında ilana çıkan 10 araçtan 6’sı satıldı
Otomotiv

İkinci el online oto pazarında ilana çıkan 10 araçtan 6’sı satıldı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında ilana çıkan araçların yüzde 64’ü satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:09:00 -
İkinci el online oto pazarında ilana çıkan 10 araçtan 6’sı satıldı

Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi. Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 64’ü, başka bir ifadeyle, ilana çıkan her 10 araçtan 6’sı satıldı. Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu.

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