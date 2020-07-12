İkinci el hasarlı araçlarda Yargıtay'dan emsal karar

İkinci el bir araç alan vatandaş, sigorta için gittiği acentede aracın ağır hasar gördüğünü öğrendi. Mağdur vatandaş, noter kanalıyla araçta gizli ayıp olduğunu satıcıya bildirdi.

Buna rağmen taleplerine cevap alamayan tüketici, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, "Aracı piyasanın altında aldı, ağır hasar kaydını bilmesi gerekirdi" gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

Davacı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; ağır hasarlı aracı herhangi bir bilgilendirme yapmadan vatandaşa satmanın yasal olmadığına hükmetti ve yerel mahkemenin kararını bozdu.