İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını da yükseltti!

Araç fiyatlarında yaşanan ani artışların sigorta fiyatlarını değiştirdiğini söyleyen, İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları tamamen çarpan etkisi ile sigorta fiyatlarına da yansıyor." dedi.

Trafik sigortası yapılırken birçok etken fiyat değişimine sebep oluyor. Bunların en başında ise aracın değeri geliyor. Son dönemde ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışı sigorta fiyatlarını da etkiledi.

'Sıfır araçların sigorta primi daha düşük'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı. Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor." dedi.

"Fiyatlar devamlı güncellenir"

Sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesinin baz alındığını söyleyen Bağcı, "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir." ifadelerini kullandı.