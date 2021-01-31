İkinci el araç fiyatları ne kadar? 2. el araba fiyatı kaç para sahibinden ikinci el otomobil fiyatları

Koronavirüs salgını ortaya çıkmasıyla birlikte sıfır araç üretimleri yapılamaması nedeniyle piyasaya sıfır araç girişi yapılamadı. Sıfır araçlar piyasaya sürülemediğinden ikinci el araçlar da adeta kapış kapış satılmaya başlandı. Hal böyle olunca da ikinci el araç fiyatları adeta uçuşa geçti. Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.

İkinci el araç fiyatlar ne kadar?

İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı. Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu. İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

En çok hangi araçlar satılıyor?

Kasım ayı raporu paylaşıldı. Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, Toyota, BMW gibi markaların en fazla tercih edilen ikinci el modelleri kasım ayında en fazla satılan ilk 10 model arasına girdi.