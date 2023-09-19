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Otomotiv İkinci el araç fiyatları düştü mü? Uzmanlar yanıtladı
Otomotiv

İkinci el araç fiyatları düştü mü? Uzmanlar yanıtladı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 13:21:00 -
İkinci el araç fiyatları düştü mü? Uzmanlar yanıtladı

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanırken, fiyatlarda ise yaklaşık yüzde 10 oranında bir düşüş olduğu gözlendi. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketliliğin henüz yaşanmadığı görüldü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Otomobil piyasası geçtiğimiz yıllara oranla durgun bir yıl geçirirken, ikinci el aracını satmak isteyenler ise alıcılarını bekliyor.

Otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü belirten oto galericiler, bu durgunluğun sene sonundan sonra yerini hareketliliğe bırakacağını düşündüklerini söyledi.

Oto galerici Mevlüt Ocakhanoğlu, İLKHA muhabirine, son zamanlarda yükselişte olan araç fiyatlarının düştüğünü, piyasanın ise durgun olduğunu belirtti.

"Bu durgunluk yılbaşına kadar sürecek"

Beklentilerinin araç fiyatlarının daha da düşmesi olduğunu vurgulayan Ocakhanoğlu, "Çünkü fiyat yükselişleri çok hızlıydı. İkinci el otomobil piyasasındaki bu durgunluk tahminen yılbaşına kadar sürecektir. Tabi ardından bir daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü her sene bu zamanlarda bir durgunluk oluyor ve yılbaşında yeni otomobillerinde çıkmasıyla kampanyalar olacak ve kampanyalar bittikten sonra ikinci el otomobil fiyatları tekrar yükselişe gidecektir." dedi.

"Böyle devam ederse fiyatlar daha da düşer"

Şu an otomobil fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Ocakhanoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü normal bir binek aracın fiyatı 600-700 bin lira arasında başlıyor. Yani 200-300 bin liraya binilecek araç neredeyse kalmadı. O yüzden millet araba almada çok zorlanıyor. ÖTV ve MTV'den bir indirim yapılırsa otomobil fiyatlarında bir düşüş olacaktır. Şu anki durgunluktan kaynaklı olarak 700-800 bin liralık bir araçtan yaklaşık 50-60 bin lira civarında bir düşüş var. Herkes araçlara ticari gözle baktığı için çoğu kişinin elinde araç var ve böyle devam ederse fiyatlarında daha da düşeceğini tahmin ediyorum."
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İkinci el otomobil piyasasının şu an çok kötü durumda olduğuna dikkat çeken oto galerici Vedat Özkan, bunun tek sebebinin enflasyon olduğuna işaret etti.

"Önümüzü göremediğimizden araç alamıyoruz"

Durgunluk sebebiyle araç satış fiyatlarını düşürdüklerini belirten Özkan, "Galericinin kapısında bir araç 3-4 ay kaldı mı ister istemez fiyatı düşecektir. Durum böyle olunca önümüzü göremediğimizden araç alamıyoruz. Mazot fiyatlarının da çok yükselmesi milletin LPG'li araçlara yönelmesine sebep oluyor. Şu an otomobil fiyatları bir seviyede duruyor ve bu şekilde de devam edecek. Bizlerde ekstra bir araçta 10-15 bin lira düşürüyoruz." dedi.

"Sıfır araçlarda fiyat düşmediği müddetçe ikinci el otomobiller düşmez"

İkinci el araç piyasasıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren bir diğer oto galerici Hasret Elipek ise şunları söyledi:

"Mazot fiyatının litresi 40 lirayı geçti. Durum böyle olunca araba almaya kimse yanaşmıyor. Bundan dolayı ikinci el piyasası biraz durgun. Şu an araçlarda ortalama 20-30 bin lira düşüş var. Bunun bir müddet bir bantta kalacağını ve sonradan yükseleceğini düşünüyoruz. Şu anda üretilen sıfır araçların motorları çok düşüktür ve onların dahi fiyatları çok yüksektir. Sıfır araçlarda fiyat düşmediği müddetçe ikinci el otomobiller düşmez. Bu yüzden sıfır araç fiyatları düşerse ikinci el araçlarda düşer ve fiyatlar bir yerde sabit kalır." (İLKHA)

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