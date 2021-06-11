2. el araba otomobil almayı düşünen vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarını sorgulamakta. İkinci el araç piyasasında fiyatlar bir türlü sakinleşmiyor. Araç alacak kişiler bu durumun ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi ve ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek. İşte merak edilen haberin detayları…

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

2019 yılında ortalama 35 bin TL’ye alınan araçlar şu anda 70 bin TL civarında 2 katı üzerine satılıyor. Vatandaşlar, özellikle galericilerin fiyatları yükseltmesinden şikayetçi olurken, sektördeki artışın sebebini yeni araçların üretilmemesi olduğu ifade ediliyor. İkinci el araç fiyatları ile ilgili piyasadaki yorumlara göre fiyatlar, kurban bayramı öncesinde ortalama her araç başına 10 bin TL düşeceği tahmin ediliyor.