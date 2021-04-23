  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları

İkinci el ucuzlar mı? Koronavirüs salgını ve sıfır otomobillerin zamlanmasıyla birlikte son bir yılda ikinci el araçlara yüzde 80’inin üzerinde zam geldi. Araba sahibi olmak isteyenler ise ikinci elde fiyatlarda indirim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, ikinci el araçlar kaç lira? Güncel 2.el otomobil fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:03:00 -
İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları

Son bir yılda ikinci el otomobil fiyatları ciddi oranda zamlandı. Koronavirüs salgınıyla bireysel ulaşıma olan ilginin artması, sıfır otomobile yapılan zamlar ikinci el piyasasında da rakamları bir hayli yükseltti. Son bir yılda ikinci el araçlara yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Peki, 2.el otomobiller kaç liradan başlıyor?

İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları

Otomobil alacak olanlarda ikinci el araçlarda düşüş yaşanacak beklentisi var. Mart ve nisan aylarında sıfır araçlara yönelik firmalar önemli indirim kampanyaları yaptı. Bu kampanyalar sıfıra ilgiyi artırırken ikinci el fiyatlarında küçük oynamalara yol açtı. İşin uzmanları ise vatandaşların büyük beklentiler içerisinde olmaması gerektiğini, fiyatların bir yıl öncesi kadar düşmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca otomobil alacak olanların bayram öncesinde daha cazip fiyatlara araç alabilecekleri, bayram yaklaşırken rakamların tırmanabileceği ifade ediliyor.

Hyundai Accent-Era 2011 – 2012 model fiyatları 60 ile 95 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Fiat Albea 2011 – 2012 model fiyatları 50 ile 85 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Fiat Punto 2011 – 2015 model fiyatları 65 ile 99 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Peugeot 301 2013 – 2016 model 85 ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Kia Rio 2011-2015 model 90 ile 100 bin arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?
Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?

Otomotiv

Çamur yağışı araçlara zarar verir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!
Siyaset

İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

Habertürk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, yine beğenmediği soruları alaycı bir uslüpla engelleyince tepki çekti.
Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması
Dünya

Beyaz Saray'dan sözde soykırım açıklaması

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyacağına ilişkin çıkan haberler üzerine yapılan açıklamada, Başkan..
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay