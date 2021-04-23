Son bir yılda ikinci el otomobil fiyatları ciddi oranda zamlandı. Koronavirüs salgınıyla bireysel ulaşıma olan ilginin artması, sıfır otomobile yapılan zamlar ikinci el piyasasında da rakamları bir hayli yükseltti. Son bir yılda ikinci el araçlara yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Peki, 2.el otomobiller kaç liradan başlıyor?

İkinci el araba fiyatları ne kadar? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları

Otomobil alacak olanlarda ikinci el araçlarda düşüş yaşanacak beklentisi var. Mart ve nisan aylarında sıfır araçlara yönelik firmalar önemli indirim kampanyaları yaptı. Bu kampanyalar sıfıra ilgiyi artırırken ikinci el fiyatlarında küçük oynamalara yol açtı. İşin uzmanları ise vatandaşların büyük beklentiler içerisinde olmaması gerektiğini, fiyatların bir yıl öncesi kadar düşmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca otomobil alacak olanların bayram öncesinde daha cazip fiyatlara araç alabilecekleri, bayram yaklaşırken rakamların tırmanabileceği ifade ediliyor.

Hyundai Accent-Era 2011 – 2012 model fiyatları 60 ile 95 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Fiat Albea 2011 – 2012 model fiyatları 50 ile 85 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Fiat Punto 2011 – 2015 model fiyatları 65 ile 99 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Peugeot 301 2013 – 2016 model 85 ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Kia Rio 2011-2015 model 90 ile 100 bin arasında değişen fiyatlara satılıyor.