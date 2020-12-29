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Otomotiv İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?

İkinci el araba fiyatları | Hem koronavirüs salgını hem de sıfır araç fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını etkiledi. Kasım ayı içerisinde ikinci el araç satışı bir hayli arttı. Aralık ayında ise markaların kampanyaları sebebiyle sıfır araçlara ilgi arttı. Peki, ikinci el araçlar ne kadar? | İkinci el otomobil kaça alınır? | Ocak ayı ikinci el otomobil fiyatı düşer mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:31:00 -
İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?

Koronavirüs salgınında bireysel ulaşım ihtiyacı ile sıfır otomobillerin fiyatlarının artması gibi pek çok sebeple ikinci el fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki bazı araçların fiyatları 40 ila 50 bin lira arasında artış gösterdi. İkinci eldeki artış sebebiyle pek çok kişi aracısını karlı satabilmek için satışa çıkardı. Bu ise ikinci el araç piyasasındaki otomobil sayısını artmasını sağladı. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Erkoç, "Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektörü yıl boyunca gelişme kaydetti. Bu da fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirmişti ancak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşanıyor" dedi.

İşte güncel ikinci el otomobil fiyatları:

Model Yılı           Marka               Model          Model Tipi          Yakıt      Vites                 Gövde Tipi          Kasım                        Aralık

2015                   Volkswagen       Jetta           1.6 TDI              Dizel      Otomatik           Sedan                   230.700 TL                203.200 TL

2017                   FIAT                   Egea          1.3 Multijet        Dizel      Manuel              Sedan                   132.800 TL                117.300  TL

2015                   Volkswagen       Passat       1.6 TDI BMT      Dizel      Otomatik           Sedan                   318.200 TL                281.800 TL

2015                   FIAT                   Linea         1.3 Multijet         Dizel      Manuel              Sedan                   105.600 TL                 94.500 TL

2018                   Peugeot             301            1.6BlueHDI        Dizel      Manuel              Sedan                   139.300 TL                125.300 TL

2015                   Renault             Fluence       1.5 DCI             Dizel      Otomatik            Sedan                   169.400 TL                154.800 TL

2017                   Seat                 Leon            1.6 TDI S&S      Dizel      Otomatik            Hatchback             240.000 TL                222.100 TL

2016                   Mercedes-Benz   C             200 d BlueTEC  Dizel      Otomatik            Sedan                   468.800 TL                439.700 TL

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