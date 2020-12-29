Koronavirüs salgınında bireysel ulaşım ihtiyacı ile sıfır otomobillerin fiyatlarının artması gibi pek çok sebeple ikinci el fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki bazı araçların fiyatları 40 ila 50 bin lira arasında artış gösterdi. İkinci eldeki artış sebebiyle pek çok kişi aracısını karlı satabilmek için satışa çıkardı. Bu ise ikinci el araç piyasasındaki otomobil sayısını artmasını sağladı. Peki, ikinci el araç fiyatları düşer mi?

İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18,9 bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8,7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Erkoç, "Salgın dolayısıyla ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ikinci el araç sektörü yıl boyunca gelişme kaydetti. Bu da fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirmişti ancak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüş yaşanıyor" dedi.

İşte güncel ikinci el otomobil fiyatları:

Model Yılı Marka Model Model Tipi Yakıt Vites Gövde Tipi Kasım Aralık

2015 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Dizel Otomatik Sedan 230.700 TL 203.200 TL

2017 FIAT Egea 1.3 Multijet Dizel Manuel Sedan 132.800 TL 117.300 TL

2015 Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Dizel Otomatik Sedan 318.200 TL 281.800 TL

2015 FIAT Linea 1.3 Multijet Dizel Manuel Sedan 105.600 TL 94.500 TL

2018 Peugeot 301 1.6BlueHDI Dizel Manuel Sedan 139.300 TL 125.300 TL

2015 Renault Fluence 1.5 DCI Dizel Otomatik Sedan 169.400 TL 154.800 TL

2017 Seat Leon 1.6 TDI S&S Dizel Otomatik Hatchback 240.000 TL 222.100 TL

2016 Mercedes-Benz C 200 d BlueTEC Dizel Otomatik Sedan 468.800 TL 439.700 TL