İkinci dönemde KYK yurt başvuruları başlayacak mı? 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle KYK burs başvuruları geç alımı ve KYK burs sonuçları da geç açıklanmıştı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencileri ödemeleri yapılmaya başlandı. KYK burs ve kredilerinin ödenmeye başlanması sonrası öğrenciler KYK yurt başvurularının en zaman başlayacağını merak etmeye devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinin sona erdiği 15 Şubat’ta köy okullarının 1 Mart itibariyle de 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamasından sonra üniversite öğrencileri de hem üniversitelerin yüz yüze eğitim hem de KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Üniversitelerin ikinci dönem açılıp açılmayacağına ilişkin YÖK’ten önemli bir adım geldi. YÖK üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayıp başlamaması konusunda Sağlık Bakanlığının görüşüne başvurdu. Sağlık Bakanlığından gelecek açıklama neticesinde YÖK üniversitelerde yüz yüze eğitimin ya başlanmasına ya da uzaktana eğitime bir zaman daha devam edilmesine karar verecek.

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? YÖK’ün atacağı adım neticesinde de KYK yurt başvuru tarihlerinin de açıklanması bekleniyor. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru tarihine ilişkin açıklama geldi. Bakanlı açıklamasında, şöyle denildi: “Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.”

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK yurt ilk kayıt ücreti nedir, nereden ödenir?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK yurtlarında kalma şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

Kimler KYK yurt başvuru yapar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.