İkinci çeyrekte de güçlü büyüyeceğiz

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu 2020’nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre 2019’da İstanbul Avrupa Yakası’nda 753 bin 323 olan toplam taşınma hareketi, 2020’de yüzde 29.7 gerilemeyle 529 bin 464 seviyesinde kaldı.

Düşüş söz konusu

Bu dönemde taşınma sayısı ikinci el gayrimenkulde yüzde 33.5 azalarak 401 bin 682’ye, birinci el gayrimenkulde ise yüzde 14.1 azalarak 127 bin 782’ye indi. 2019’da günde 2 bin 63 abone yer değiştirmişti. Bu rakam 2020’de ise bin 450 olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul taşınma hareketi, salgının etkisinin ilk olarak hissedildiği geçen senenin nisan ve mayıs aylarında düşüş gösterdi. İkinci el gayrimenkule taşınma sayısı nisanda 2019’un aynı ayına nazaran yüzde 75.8 geriledi. Bu oran mayıs ayında yüzde 76.9’u buldu. Yeni gayrimenkule geçişte ise nisanda yüzde 55.4, mayısta yüzde 59.2 daralma görüldü.

Doluluk oranı arttı

Pandemiyle mücadele kapsamında evde kalmanın teşvik edilmesi ve kapanma sürecinin etkisiyle meskenlerde elektrik tüketimi de arttı. Esenyurt, 2020’de 78 bin 517 taşınma hareketiyle yeni ve ikinci el gayrimenkulde ilk sırada yer aldı. En az taşınma hareketi 3 bin 983’le Çatalca’da gözlendi.

Geçen yıl doluluk oranı en yüksek ilçe yüzde 97.04’le Sultangazi oldu. Bu ilçeyi yüzde 96.93’le Başakşehir, yüzde 96.71’le Sarıyer izledi.

Silivri’de 2019’da yüzde 92.6 olan doluluk oranı, 2020’de 3.5 puan artarak yüzde 96.02’ye vardı. Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu ve Güngören’de ise doluluk oranları azaldı.

Salgın nedeniyle tüketicilerin Çatalca ve Silivri’de bulunan yazlıklarında ikamet etmeye başlamaları bu ilçelerde doluluk oranlarını yukarı taşıdı. Geçen yıl Silivri’de tüketim miktarı yüzde 21, Çatalca’da ise yüzde 19 yükseldi. Bu dönemde kentin merkezindeki Fatih’te meskenlerde tüketimi yüzde 1, Şişli’de yüzde 5, Beyoğlu’nda da yüzde 5 arttı.

Milyonlarca abone taşındı

Rapora göre 2015-2020’de İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam taşınma hareketi yaklaşık 3.5 milyon oldu. 2020’de salgın nedeniyle evlerine dönen öğrencilerin ve uzaktan çalışanların ağırlıkta olduğu 35 yaş altı abonelerde en yüksek taşınma oranı yüzde 36.6’yla Esenyurt’ta yaşandı. Beşiktaş ise yüzde 9’la 64 yaş üstünde en yüksek taşınmanın olduğu ilçe olarak öne çıktı. Geçen yıl toplam 254 bin 788 mesken abonesinden 65 yaş üstü 25 bin 727’si aboneliğini sonlandırdı. Pandemi nedeniyle İstanbul’dan taşındığı tahmin edilen bu yaş grubunda en belirgin çıkış 2 bin 157’le Küçükçekmece’de ölçüldü. Bu ilçeyi bin 868’la Bahçelievler takip etti.

Gerekli önlemler alındı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, pandemi tehdidinin belirmesiyle acil eylem planını devreye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Çalışanımızın ve müşterimizin sağlığını korumak üzere hem Sağlık Bakanlığı hem de Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan kuralları hızla uygulamaya koyduk. Bu zorlu süreçte sağlık yönünden evde kalmayı tercih eden tüketicilerimizi güvenli ve hızlı işlem yapabilecekleri online kanallara yönlendirdik. Bununla birlikte bu dönemde teknolojiye uzak olan abonelerimizin bile web sitemiz, mobil uygulamamız ve e-Devlet üzerinden işlem yapma alışkanlığı kazandıklarını gördük. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar sonucunda ibre elektrik tüketiminde yukarıya, taşınma hareketinde ise aşağıya döndü.”

Ülkemiz güvenli

Bakal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “Yabancı abonelerin adedi 2019’da ne idi, 2020’de ne oldu” sorusuna Bakal, “2019’da 149 bin 946 olan yabancı abone adedi 2020’de yüzde 21.6 arttı ve 182 bin 345’e dayandı. Bu da Türkiye’nin güvenli bulunduğunu ortaya koyuyor” cevabını verdi.

Görünüm iyi

“Sanayide elektrik tüketiminde durum nedir, 2021’in ilk çeyreği ile ikinci çeyreğini karşılaştırır mısınız?” sorusu üzerine ise Bakal, “İyi bir görünüm var. Sanayide elektrik tüketimi ikinci çeyrekte artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bakal’ın bu ifadeleri “Çarklar hızlanıyor”, “Üretim odaklı, kaliteli ve kuvvetli büyüme sürüyor”, “Ekonomide yeni bir başarı öyküsü yazmaya adayız” değerlendirmelerini beraberinde getirdi.