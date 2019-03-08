İkinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde fikstür yarın çekilecek Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Sümer Amatör Evi’nde yapılacak olan fikstür çekimi saat 17.00’da başlayacak.

İkinci Amatör küme’de merakla beklenen U-19 Ligi fikstür çekimi yarın Sümer Amatör Evi’nde saat 17.00’da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine ligde mücadele edecek olan takım temsilcilerinin yanı sıra ASKF ve Futbol İlTemsilciliği yetkilileri katılacak. Mart’ın ikinci haftasında başlayacağı daha önceden duyurulan ligde bu sezon Mevlana Yıldızspor, Gültepespor, Sanayi Esnafspor, -Yeşilhisar Belediyespor, Kayseri Demirspor, Amarat Genclikspor, Barogücü, Meysuspor, K.Atletikspor, Özvatan Gençlikspor, Develispo, Sindelhöyükspor, Yeni Esenspor, Argıncıkspor, Akkışla Gençlik, Talas Anayurtspor, Yavuz spor, Buğdaylıspor,Trabzon 3861Spor, Kıranardı Belediyespor,Gaziosmanpaşa, Kafkasspor, Enes Genclikspor ve Sarızspor takımları mücadele edecek.

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