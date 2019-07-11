İkinci 500’de 4 BTB üyesi var

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)’nın açıkladığı 2018 yılı Türkiye’nin ikinci “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını değerlendirdi.

2018 yılı verileriyle açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarına göre listede 25 Bursalı firma bulunuyor ve bunlardan 4’ü aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası üyesi.

İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması`nın 2018 yılı sonuçlarında, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı nedeniyle borsa üyeliği de bulunan Coats (Türkiye) İplik Sanayi A.Ş 85., Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş 242., E.N.A. Tekstil Tic.ve San. A.Ş 304., Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ise 484. Sırada yer aldı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, üretimden satışların bir önceki yılın altında kaldığını ancak kuruluşların üretimden net satışlarının bir önceki yıla oranla arttığını söyledi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan üyelerini kutladığını açıklayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bilhassa bu zorlu süreçte üretimleri, ihracatları, katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan firmalarımızın yönetim kurulları başta olmak üzere bütün yöneticilerini, çalışanlarını yürekten kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.