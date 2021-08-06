İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi kimler oynuyor? İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu

İkimizin Sırrı yeni dizi ATV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İkimizin Sırrı tanıtım fragmanı sonrası bir hayli merak edilen yeni diziler arasında yerini alırken, İkimizin Sırrı konusu ile İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Kuruluş Osman, Kim Milyoner Olmak ister gibi yapımlara imza atan ATV’de Başrol oyuncuları Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşacağı İkimizin Sırrı evlere misafir olmaya geliyor.

İkimizin Sırrı ne zaman başlıyor?

Bir anne ile kızın hayata tutunabilme mücadelesinin anlatıldığı İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar günü ATV’de izleyiciyle buluşacak.



İkimizin Sırrı konusu nedir?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosu

Leyla Feray – Neva Canpolat

Aras Aydın – Alp Karahun

Dolunay Soysert

Engin Alkan – Kasım

Tülay Günal – Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir – Ece

Deniz Hamzaoğlu – Korhan

Ceyhun Mengiroğlu – Emir

Çağrı Çıtanak – Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz – Hayal