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Medya İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi kimler oynuyor? İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu
Medya

İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi kimler oynuyor? İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu

İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu… İkimizin Sırrı ne zaman başlayacak? İkimizin Sırrı kimler oynuyor? soruları ATV’de bir kaç gündür tanıtım fragmanı dönen yeni dizi İkimizin Sırrı’nın oyuncu kadrosu ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte İkimizin Sırrı oyuncu isimleri.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:44:00 - 2021-08-06 11:47:44
İkimizin Sırrı oyuncuları kimler? İkimizin Sırrı dizisi kimler oynuyor? İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu

İkimizin Sırrı yeni dizi ATV’de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İkimizin Sırrı tanıtım fragmanı sonrası bir hayli merak edilen yeni diziler arasında yerini alırken, İkimizin Sırrı konusu ile İkimizin Sırrı oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Kuruluş Osman, Kim Milyoner Olmak ister gibi yapımlara imza atan ATV’de Başrol oyuncuları Leyla Feray ve Aras Aydın paylaşacağı İkimizin Sırrı evlere misafir olmaya geliyor.

ikimizin sırrı

İkimizin Sırrı ne zaman başlıyor?

Bir anne ile kızın hayata tutunabilme mücadelesinin anlatıldığı İkimizin Sırrı 8 Ağustos Pazar günü ATV’de izleyiciyle buluşacak.
ikimizin sırrı

İkimizin Sırrı konusu nedir?

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal’in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

İkimizin Sırrı dizisinin oyuncu kadrosu

Leyla Feray – Neva Canpolat

Aras Aydın – Alp Karahun 

Dolunay Soysert

Engin Alkan – Kasım 

Tülay Günal – Türkan Karahun

Bestemsu Özdemir – Ece 

Deniz Hamzaoğlu – Korhan 

Ceyhun Mengiroğlu – Emir

Çağrı Çıtanak – Berk

Irmak Örnek

Sacide Taşaner

Tarık Uğur Özenbaş

Ahsen Türkyılmaz – Hayal

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