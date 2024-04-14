İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in Filistin'e yönelik acımasız saldırılarına kör, sağır, dilsizi oynayanlar saldırı İsrail'e yönelik olunca "kınama" mesajında birbiriyle yarıştı.
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Dakhlallah, savaş ortamının İsrail-Filistin arasında sınırlı kalmasını isteyerek şunları söyledi:
“İran'ın bir gecede tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır”