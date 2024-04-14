  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural’ın savaş yorumu gündemi salladı! “5-10 yıl sonra…”

Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler ex

İran üzerine düşen rolü yaptı! Şimdi sıra İsrail’de İran’a karşılık verecek mi?

Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu

Hamas'tan İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilk açıklama!

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü! Alex'in heykeli ortadan kayboldu

İşte o anlar! İran vurdu Türkiye’den görüntülendi
Dünya İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!
Dünya

İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:23:00 - 2024-04-14 18:29:35
İki yüzlü NATO Sözcüsü'nden İran açıklaması!

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik acımasız saldırılarına kör, sağır, dilsizi oynayanlar saldırı İsrail'e yönelik olunca "kınama" mesajında birbiriyle yarıştı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Dakhlallah, savaş ortamının İsrail-Filistin arasında sınırlı kalmasını isteyerek şunları söyledi:

“İran'ın bir gecede tırmandırdığı gerilimi kınıyor, itidal çağrısında bulunuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'daki çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşımaktadır”

Türkiye'den kritik İran teması!
Türkiye'den kritik İran teması!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'den kritik İran teması!

Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'
Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'

Siyaset

Mustafa Destici'den İran açıklaması! 'Abartılı bir animasyon'

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada
İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

Gündem

İsrailli bakanlardan birbiri ardına açıklama! İran'a operasyon masada

İsrail Savaş Kabinesi toplandı!
İsrail Savaş Kabinesi toplandı!

Gündem

İsrail Savaş Kabinesi toplandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23