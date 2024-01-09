İki yüzlü Blinken soluğu Netanyahu'nun yanında aldı! ABD'den İsrail katliamına tam destek
Ortadoğu ziyaretlerini gerçekleştiren iki yüzlü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. Blinken görüşmede, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına devam ediyor. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.
İsrail'e destek mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken’ın ABD’nin İsrail’e verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtilerek, Gazze Şeridi’nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
Gazze'ye insani yardım
Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığını aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Bakan Blinken’ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği belirtildi.
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