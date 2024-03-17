İki yüzlü Batı'nın sözde Gazze duyarlılığı!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün temasları kapsamında Kral 2. Abdullah ile görüştü.

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak çok sayıda sivil kaybın bölgesel barışın sağlanmasını “çok zor” hale getireceğini belirtti.

Katil Netenyahu'nun "Her ne olursa olsun Refah' gireceğiz" açıklamasından sonra gözler bölgeye çevrilirken, sivlliler için güvenli bölge ilan edilen Refah'a operasyon hazırlığı, kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Ürdün Kralıyla görüşen Almanya Başbakanı Scholz da, “Bu bir kara saldırısının gerçekleşmesini engellememizi sağlayacaktır. Durumun olduğundan daha kötüye gitmemesi için her şeyi yapmamız gerektiği çok açık. Gazze’den Refah’a kaçanların, orada yürütülen askeri faaliyetler ve operasyonlar nedeniyle doğrudan tehdit altında olması söz konusu olamaz” dedi.

Scholz son olarak Malezya Başbakanı ile görüşmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

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"İsrail ile özel ve iyi bir ilişkimiz var. İsrail bize güvenebilir. Alman politikası bu doğrultuda gelişmeye devam edecek."