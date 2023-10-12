İki yüzlü Batı! PKK'lılara koruma Filistin destekçilerine müdahale!
Fransa’da Filistin’e destek protestolarının yasaklandığı duyuruldu. Yasağa karşın Paris'te buluşan Müslümanlara polis tarafından sert müdahale edildi.
İsrail'in Gazze şeridindeki masum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken, Batı insan hakları konusundaki iki yüzlülüğünü iyne ıspatladı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bölge valilerine gönderdiği genelgede, Filistin'e destek protestolarının, "kamu düzenini bozabileceğini" öne sürerek, gösterileri düzenleyenlerin tutuklanması talimatını verdi.
PKK'lılara koruma, Filistin destekçilerine müdahale!
Yasağa rağmen yüzlerce Müslüman, başkent Paris’teki Republique Meydanı'nda bir araya gelerek, Filistin'e destek verdi.
Protestocular ellerinde Filistin bayrakları ile sık sık, "Filistin kazanacak", “İşbirlikçi Macron” ve “Siyonistler, sizler teröristsiniz, bizler hepimiz Filistiniz” sloganları attı.
PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği eylemleri, kortejle koruyan Fransız polisi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
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Paris’in dışında Rennes ve Bordeaux gibi kentlerde de Filistin’e destek gösterilere düzenlenirken, göstericiler, Filistin ve İsrail arasında adil ve kalıcı bir barış çağrısında bulundu.