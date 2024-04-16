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Dünya İki yüzlü AB'den İran açıklaması!
Dünya

İki yüzlü AB'den İran açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 22:17:00 - 2024-04-16 22:29:24
İki yüzlü AB'den İran açıklaması!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den beri devam eden soykırımı sorun saymayan AB, söz konusu saldırı İsrail'e yönelik olunca ayağa kalktı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki savaş değilmiş gibi, İsrail'e yönelik İran saldırısına ilişkin, “Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız” dedi.

AB Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı!

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından AB Dışişleri Bakanları, çevrimiçi olarak olağanüstü toplandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Borrell, bölgede zaten gergin olan durumun İran’ın İHA ve füzelerle gerçekleştirdiği ve İran-İsrail hattında daha önce emsali görülmemiş olan hava saldırısıyla tırmandığını ifade etti.

Borell, şunları söyledi:

“Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. Bir tür satranç oyunu ile karşı karşıyayız. Biri diğerine saldırıyor. Diğeri cevap veriyor ve bu oyunun her safhasında verilen cevap şiddetleniyor. Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bölgede böyle bir şeye gerek yok.
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Bakanlar, bugün güçlü bir duruş sergiledi ve uçuruma düşülmemesi için bölgedeki tüm aktörlere uçurumun eşiğinden uzaklaşma çağrısında bulundu”

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