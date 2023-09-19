İki yüzlü ABD'den 'ateşkes' çağrısı!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki terör operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Karabağ konusunda ikiyüzlü tutumunu sürdüren ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, “ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor” dedi.
Blinken açıklamasını şöyle tamamladı:
“Düşmanlıklara derhal son verilmesi ve Bakü ile Dağlık Karabağ halkının temsilcileri arasında saygı çerçevesinde diyalog kurulması çağrısında bulunuyoruz”