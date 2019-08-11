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İki yüzlü ABD, Türkiye için YPG'ye söz vermiş!

Türkiye'de yapılan görüşmelerde güvenli bölge için teminat veren ABD, ardından terör örgütü YPG'ye "Türkiye size saldırmayacak" diye güvencesini sundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 07:31
İki yüzlü ABD, Türkiye için YPG'ye söz vermiş!

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşın yanındaki bölgede DEAŞ, YPG gibi terör örgütleri de durumdan faydanalanıp, egemenlik kurmaya çalışıyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'ı etkisiz hale getirip sınır güvenliğini sağlarken, YPG/PKK'ya karşı da Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatıp bölgeyi teröristlerden temizledi.

Bununla birlikte Türkiye uzun yıllardır, Suriye'nin kuzeyindeki sınır bölgesinin teröristlerden arındırılıp Suriyeli mültecilerin, bu bölgelere yetiştirilmesini savunuyor.

ABD, YPG'ye koştu

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması ve müşterek harekat merkezi kurulması konusunda mutabık kalındı. Ancak ABD, her zamanki gibi Türkiye ile bu görüşmeleri yaptıktan sonra Suriye'deki teröristlerin ayağına gitti.

ABD'li yetkililerle görüşmelerini, "ABD'li yetkililer bize bu bölgenin şiddetten ve çatışmadan arındırılması ve Türkiye'nin tehditlerini durdurmak için hevesli olduklarını doğruladılar." ifadeleriyle açıklayan YPG'li teröristler, Türkiye'ye karşı ABD'nin kendi yanında olduğunu savundu.

Türkiye, bölgenin teröristlerden arındırılıp Suriyeli halkın evlerine dönmesini isterken; ABD'nin, YPG'ye "Türkiye size saldırmayacak" diye güvence vermesi Amerikalıların, Suriye politikasındaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 07:27
  1. ABD
  2. YPG
  3. türkiye

YORUM YAZ

  • horozhoroz46 dk önce
    bu iki yüzlü şeydanı kadilide orada şey ....... yapıp evine gönderelim

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