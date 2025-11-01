İki yıl sonra yeniden arandı! Selim Ece’den iz yok

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde yaşayan 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece, 4 Ekim 2023’te evinden çıktıktan sonra kaybolmuş, günler süren aramalara rağmen kendisinden haber alınamamıştı. Aradan geçen iki yılın ardından, ailesinin talebiyle bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.

Dronla havadan tarama yapıldı

Aradan geçen 2 yılın ardından Kütahya Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT timi, köpek timi, istihbarat birimleri, Domaniç Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Ece’nin ailesinin talebi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlattı. Erikli, Akkaya ile Karaburun mahallelerinde yürütülen aramalarda ekipler, 2 gün boyunca dronla havadan tarama yaptı. Çalışmalar kapsamında Selim Ece’ye ait bir ize rastlanamayınca çalışmalar bir kez daha durduruldu.

Selim Ece’nin yeğeni Ahmet Tunç da çalışmalara katılarak, "Yaklaşık iki yıl önce bu bölgede dayım kayboldu. O dönemde de devletimizle birlikte arama yapılmıştı. Şimdi yine jandarmamız, AFAD’ımız sağ olsunlar, çalışmalara başladı. Dayımın dirisini ya da ölüsünü istiyorum" dedi.