İki ülkeyi ikaz ettiler: İstila geliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Pazar günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda Etiyopya ve Kenya'nın büyük bölümünde çöl çekirgesi istilası beklendiğine dair ikazda bulundu.

FAO'nun son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, Afrika Boynuzu bölgesinde hakim olan kurak mevsim koşullarının Kenya ve Etiyopya'nın büyük bölümünde çöl çekirgesi istilasının yolunu açması bekleniyor.

FAO'nun son raporunda, "Bazı bölgelerde kurak hava koşulları devam ederken, çekirge sürülerinin Etiyopya'nın güney ve kuzey kesimleri ile Kenya'nın kuzey ve orta bölgelerine yayılması bekleniyor" diye bildirildi.

Raporda, "Önümüzdeki haftalarda meydana gelecek herhangi bir yağış, sürülerin olgunlaşıp yumurta bırakmasına yol açacak ve Şubat ve Mart aylarında yumurtadan çıkanlar sürüler oluşturacak" ifadeleri yer aldı.

Rapora göre üreme miktarını daha düşük tutabilmek amacıyla mevcut çekirge sürüsü popülasyonlarını azaltmak için her iki ülkede de yoğun kara ve hava kontrol operasyonları sürüyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre; bu ayın başlarında Etiyopya hükümeti, çöl çekirgesi istilasıyla mücadele için riskli bölgelere uçak ve helikopterler gönderdiğini duyurmuştu.

Uçak ve helikopterler, çekirge istilasının kapsamını değerlendirmek ve çöl çekirgelerinden etkilenen bölgeleri ilaçlamak için kullanılıyor.