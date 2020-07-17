İki ülke ‘Türkiye’ye karşı başarılı olamadık’ dedi ve çağrı yaptı: Yaptırım uygulayın

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan bölge ülkeleri çıkış yolu arıyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın başını çektiği ülkeler Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde çağrılar yapıyor.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi bugün, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konuşmalarıyla başladı. Her iki lider, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları genişletme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin yatıştırılması denendi ve başarısız oldu. Dayanışma açıklamalarını eyleme dökmemiz lazım” diye konuşarak skandal bir çağrı yaptı.

Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarına katılan” kişilere ve şirketlere karşı yaptırımları genişletmeyi talep etti.