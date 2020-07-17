  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İki ülke ‘Türkiye’ye karşı başarılı olamadık’ dedi ve çağrı yaptı: Yaptırım uygulayın

Batı kuklası Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde skandal bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:27:00 - 2020-07-17 19:37:04
İki ülke ‘Türkiye’ye karşı başarılı olamadık’ dedi ve çağrı yaptı: Yaptırım uygulayın

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan bölge ülkeleri çıkış yolu arıyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın başını çektiği ülkeler Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde çağrılar yapıyor.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi bugün, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konuşmalarıyla başladı. Her iki lider, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları genişletme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Hükümeti’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin yatıştırılması denendi ve başarısız oldu. Dayanışma açıklamalarını eyleme dökmemiz lazım” diye konuşarak skandal bir çağrı yaptı.

Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarına katılan” kişilere ve şirketlere karşı yaptırımları genişletmeyi talep etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı