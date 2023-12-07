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Dünya İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı
Dünya

İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 16:35:00 -
İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı

Son dakika... Türklere adalarda 7 gün vize serbestisi kararının alınmasının ardından Atina Bildirgesi'nde de imzalar atıldı. Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu Atina Bildirgesi'ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

Atina Bildirgesi'nde yer alan satır başları:

Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari pozitif gündemin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

(Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder.

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