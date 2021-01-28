İki ülke arasında savaş kapıda! Resti çekti: Güçlerimiz bir karış bile geri çekilmeyecek

Sudan'ın Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaleti 2. Tümen Komutanı Tümgeneral Haydar et-Turayfi, ülkesinin kısa süre önce kontrolünü ele geçirdiği Etiyopya sınır hattındaki topraklardan geri çekilmeyeceğini bildirdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Tümgeneral Turayfi, Kadarif eyaletinde orduya destek programında yaptığı konuşmada, "Güçlerimiz Faşka'daki topraklardan bir karış bile geri çekilmeyecek. Bölgenin gençlerine vatanlarını ve onurlarını korumak için orduya katılması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turayfi, ordunun, sınır hattında köprü inşası ve yol genişletme gibi kapsamlı çalışmalara da öncülük ettiğini kaydetti. Sudan, Etiyopya sınır hattındaki yapıların ve yolların düzeltilmesi ve bölgenin kalkındırılması için 20 Ocak'ta komite kurma kararı almıştı.

İki ülke de birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda Faşka ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı. Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini geri çekmesini talep ediyor.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 21 Ocak'ta yaptığı görüşmede güvenlik güçlerinin kendi topraklarında faaliyet yürüttüğünü ve kimseyle savaş istemediklerini bildirmişti.