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Dünya İki ülke arasında kriz: Büyükelçi sınır dışı edildi
Dünya

İki ülke arasında kriz: Büyükelçi sınır dışı edildi

Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'nin ülkeden 48 saat içinde ayrılması şartıyla sınır dışı etti

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:08:00 -
İki ülke arasında kriz: Büyükelçi sınır dışı edildi

Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'ni sınır dışı etti. Büyükelçinin 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi istendi. Suudi Arabistan yönetimi ayrıca Lübnan'la yapılan tüm ithalatı da yasaklama kararı aldı.

Suudi Arabistan tarafından alınan bu kararlar, sosyal medyada Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelendirdiği bir videonun yayınlanmasının ardından geldi.

Lübnan Başbakanı Najib Mikati, hükümetinin Suudi Arabistan ile iyi ilişkilere olan inancını dile getirerek; Suudi Arabistan'ı, Lübnan Enformasyon Bakanı tarafından yapılan yorumlar üzerine yaşanan diplomatik krizi geride bırakmaya çağırdı.

Lübnan'da bakan istifa mı edecek?

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin kopmasına sebebiyet veren Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'ye ulusal çıkarları gözeterek uygun bir karar alması teklifinde bulundu.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Mikati'nin, Suudi Arabistan'ın Lübnan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve tüm ithalatı durdurması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bu durum üzerinde istişare ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avn'la yapılan istişare sonucunda, Başbakan Mikati'nin Kardahi ile görüştüğü, kendisine ulusal çıkarları göz önünde bulundurup Lübnan'ın Arap ilişkilerinin yeniden düzeltilmesi için uygun bir karar almasını istediği ifade edildi.

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