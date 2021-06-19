İki ülke arasında kritik görüşme: Bakan Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi