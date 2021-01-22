İki ülke arasında 800 milyon dolarlık anlaşma

Ukrayna menşeli jet motoru üreticisi Motor Sich, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile turbofan AI-322 motor üretimi için 800 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Defence Express, Çin'in JL-10 savaş eğitim uçağı ve ihraç versiyonu L-15 için 400 adet AI-322 turbofan motoru parti satın alacağını bildirdi. JL-10, Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen yeni bir süpersonik eğitim ve hafif savaş uçağıdır. JL-10'un saatte maksimum 1.200 kilometre hıza ve maksimum 2.600 km uçuş menziline sahip olduğu belirtildi.

Uçak ilk uçuşunu 13 Mart 2006'da, ilk teslimatı 1 Temmuz 2013'te yaptı. Hava ve Deniz Kuvvetleri, uçağın genel performansından, yüksek güvenilirliğinden, maliyet etkinliğinden ve çok rollü güncelleme potansiyellerinden, kolay bakımdan ve 10 bin saatin üzerinde uçuş ömründen oldukça memnun.

AI-322 turbofan motoru, modern eğitmenlere ve L-15 veya Yak-130 tipi hafif savaş uçaklarına güç sağlamak için tasarlanmıştır. Motor Sich'e göre motor, uçuş esnasında maksimum operasyonel güvenlik, uzun hizmet ömrü ile artan savaş etkinliği ve düşük işletme maliyetleri sunmaktadır.

Kaynak: star.com.tr