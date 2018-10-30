0553 313 94 23
impression

İki ülke anlaştı! Suudiler yine bildiğimiz gibi

İsrail basını, Suudi Arabistan'ın İsrail'den 250 milyon dolar değerinde casusluk sistemi satın aldığını yazdı.

30 Ekim 2018 Salı 18:22
İki ülke anlaştı! Suudiler yine bildiğimiz gibi

Britanya Filistin Mandası döneminde kurulan ve aşırı sağcı Siyonistlere hizmet etmekle bilinen The Jerusalem Post gazetesi, Suudi Arabistan’ın İsrail’den, 250 milyon ABD doları değerinde bir anlaşma ile çok gelişmiş bir İsrail casus sistemini satın aldığını açıkladı.

Riyad'ın Tel Aviv'den aldığı casus sisteminin, İsrail'in daha önce Arap ülkelerine sattığı sistemler arasında en gelişmişi olduğunu söyleyen İsrail gazetesi, “Bir Suudi teknisyen ekibine casus yazılımını kullanmak için gerekli eğitim verildikten sonra sistemin kurulumu sağlandı ve resmi olarak çalışır vaziyette olduğunu” bildirdi.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Riyad’ın, Avrupalı bir arabulucu tarafından yönetilen bir dizi müzakereden sonra sistemi satın alabildiği ve görüşmelerin başta Washington ve Londra olmak üzere Batılı başkentlerde gizli bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

İsrail, baskıcı rejimlere casusluk ekipmanları satıyor

Daha önce İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan bir araştırmada, aralarında demokratik olmayan baskıcı rejimlerle yönetilenlerin de olduğu birçok ülke, kendilerine risk olarak gördükleri kişiler ve muhalifleri hakkında e-mail ve gizli dinleme yoluyla bilgi toplamak için İsrail ile çalıştığını açıklamıştı.

İsrailli şirketlerin açık bir şekilde kötüye kullanıldığının bilinmesine rağmen, bu ekipman ve yazılımları satmaya devam ettiği belirtilen haberde, İsrail yasalarının söz konusu ekipmanların yabancı hükümetlere satılmasını yasaklamadığı, ihracat belgelerinin ise İsrail Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığı kaydedilmişti.

Haberde Mozambik'teki kaçırma olayları, Botswana'da yasa dışı balıkçılığa ve Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede İsrailli Verint Systems Şirketine başvurulduğu aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:22
  1. Suudi Arabistan
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayatında ilk defa vali gördü, ne yapacağını şaşırdı
    1. Hayatında ilk defa vali gördü, ne..
    2. Anevrizmanın belirtileri
    3. İki ülke anlaştı! Suudiler yine..
    4. "Çiçeklerimi koyacak yerim kalmadı.."
    5. Trump trollemeye devam ediyor!..
    6. Ağız kokusuna en iyisi günde yarım kap..
    7. Kucağında bebeği olan kadını döverek..
    8. İngiliz Gölge Bakandan flaş Kaşıkçı..
    9. Korkunç olay: Tuvalet fırçası gözünden..
    10. Yetkilileri cezalandırmak için suya..
    11. Güneşin yararı da zararı da var!
    12. Sırplardan Kosova'ya sert çıkış: Bizim..
    13. Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek..
    14. Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla..
    15. Akıllı telefonlarda numara nasıl..
    16. Maç tatil edilmişti! Kasımpaşa'dan..
    17. Dolar son 3 ayın dibinde! İşte..
    18. Tunus'taki saldırıda DAEŞ şüphesi!
    19. "Fırat'ın doğusuna top atışları ABD'ye..
    20. Bursa'da 100 bin TL değerinde cinsel..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?