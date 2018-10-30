İki ülke anlaştı! Suudiler yine bildiğimiz gibi

Britanya Filistin Mandası döneminde kurulan ve aşırı sağcı Siyonistlere hizmet etmekle bilinen The Jerusalem Post gazetesi, Suudi Arabistan’ın İsrail’den, 250 milyon ABD doları değerinde bir anlaşma ile çok gelişmiş bir İsrail casus sistemini satın aldığını açıkladı.

Riyad'ın Tel Aviv'den aldığı casus sisteminin, İsrail'in daha önce Arap ülkelerine sattığı sistemler arasında en gelişmişi olduğunu söyleyen İsrail gazetesi, “Bir Suudi teknisyen ekibine casus yazılımını kullanmak için gerekli eğitim verildikten sonra sistemin kurulumu sağlandı ve resmi olarak çalışır vaziyette olduğunu” bildirdi.

Arap basınında yer alan haberlere göre, Riyad’ın, Avrupalı bir arabulucu tarafından yönetilen bir dizi müzakereden sonra sistemi satın alabildiği ve görüşmelerin başta Washington ve Londra olmak üzere Batılı başkentlerde gizli bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

İsrail, baskıcı rejimlere casusluk ekipmanları satıyor

Daha önce İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan bir araştırmada, aralarında demokratik olmayan baskıcı rejimlerle yönetilenlerin de olduğu birçok ülke, kendilerine risk olarak gördükleri kişiler ve muhalifleri hakkında e-mail ve gizli dinleme yoluyla bilgi toplamak için İsrail ile çalıştığını açıklamıştı.

İsrailli şirketlerin açık bir şekilde kötüye kullanıldığının bilinmesine rağmen, bu ekipman ve yazılımları satmaya devam ettiği belirtilen haberde, İsrail yasalarının söz konusu ekipmanların yabancı hükümetlere satılmasını yasaklamadığı, ihracat belgelerinin ise İsrail Savunma Bakanlığı tarafından onaylandığı kaydedilmişti.

Haberde Mozambik'teki kaçırma olayları, Botswana'da yasa dışı balıkçılığa ve Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede İsrailli Verint Systems Şirketine başvurulduğu aktarılmıştı.