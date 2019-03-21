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İki Türk’ten ilk otonom drone

GPS olmadan uçabilen ve görebilen dünyanın ilk otonom dronunu bir Türk firması geliştirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:35
İki Türk’ten ilk otonom drone

 Ekonomi Servisi 

GPS olmadan uçabilen ve görebilen dünyanın ilk otonom dronunu bir Türk firması geliştirdi. Teknopark İstanbul’da hizmet veren Argeist Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri firması, kapalı ortamlarda GPS olmadan uçabilen ve görebilen drone geliştirdi. Cihazın en önemli farklı ise insansız kara araçları için uzaktan erişimli zırh ötesi görüş sisteminin olması. Sinyal ve görüntü işleme alanlarında faaliyet gösteren şirketin kurucularından Dr. İnanç Kanık, çok zor bir işi başardıklarını belirterek, GPS sistemi olmayan kapalı alanlarda görsel pozisyonlama ile otonom faaliyet gösteren drone kontrol yazılımı geliştirdiklerini belirtti. Dr. Kanık, yazılımla ilgili şu bilgiyi verdi: “Böylece; Lufthansa, Boeing gibi devlerin GPS’siz ortamlarda ek sistem olmadan kullanamadığı dronelar Türkiye’de ek sistemsiz işlerini yapar hale geldi. Kapalı alanlarda envanter, stok sayımı işlemlerini de yapabilen bu drone ile günler süren işler saatler içinde bitiyor.

Yenilikler art arda

Dr. Kanık, üzerinde çalıştıkları diğer projeleri de şöyle sıraladı:

-Yoğun bakımlarda ve yeni doğan ünitelerinde kişiyi takip eden bir sistem, ellerini yıkamayı unutan tıbbi personeli uyarıyor.

-THY Teknik’in bakım ve onarım çalışmalarına yönelik artırılmış gerçeklik gözlükleriyle ilgili bir projemiz var.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:35
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